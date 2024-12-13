В течение прошедшей недели российские войска в ходе специальной военной операции освободили семь населенных пунктов, три из них в Курской области и еще пять – в Донецкой народной республике. Как говорится в итоговой сводке министерства обороны РФ, общие потери ВСУ составили почти 12 тысяч боевиков, 14 танков и десятки единиц другой военной техники и артиллерии.

Заметных успехов добилась группировка войск «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Желтое, Берестки и Заря в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Благодатное также в ДНР, а «Север» – поселки Плехово, Дарьино и Новоивановку в Курской области.

Самые существенные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Запад», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразив 71 контратаку. На этом направлении противник потерял за неделю более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

Похожие потери у ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», где противник пытался контратаковать 64 раза. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.

На остальных направлениях СВО потери ВСУ составили порядка 5400 боевиков.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 чешских «Vampire», а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих.

Кроме того, за неделю ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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