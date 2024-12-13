Армия России нанесла 15 групповых ударов по военным объектам на Украине

За неделю с 7 по 13 декабря Вооруженными силами России нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, целями стали объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

«Все цели ударов достигнуты», – уточнили в Минобороны.

Ранее сегодня ведомство сообщило о нанесении массированного удара по критически важным объектам топливно-энергетического комплекса ВПК Украины в ответ на атаку киевского режима дальнобойными американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге 11 декабря. Для атаки применялись высокоточные ракеты и ударные беспилотники.

Напомним, на прошлой неделе российские войска нанесли 6 групповых ударов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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