Ответ за Таганрог: армия России нанесла массированный удар по энергетике Украины

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по критически важным объектам топливно-энергетического комплекса ВПК Украины в ответ на атаку киевского режима дальнобойными американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге 11 декабря.

По данным военного ведомства, для нанесения удара применялись высокоточные ракеты и ударные беспилотники.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, цель удара достигнута – все объекты поражены.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков анонсировал обязательный ответ на обстрел Таганрога американскими ракетами со стороны Украины. По его словам, удар шестью ATACMS по аэродрому получит возмездие тогда и так, как будет признано целесообразным, но обязательно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе обстрела военного аэродрома в Таганроге были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. ПВО сбила две ракеты, остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава, уточнили в ведомстве. Разрушений нет, но незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три военных автомобиля и гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке. Минобороны пообещало ответ на ракетную атаку ВСУ.

Напомним, утром 13 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около трех часов. Сообщалось о взрывах в разных регионах страны. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетика Украины находится под массированным ракетным ударом. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал атаку одним из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины. О повреждениях энергетической инфраструктуры сообщили власти Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей. «Укрэнерго» заявило, что увеличивает отключение света на сегодняшний день.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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