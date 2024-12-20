За минувшую неделю российские войска заметно улучшили позиции на фронтах специальной военной операции и взяли под контроль 10 населенных пунктов в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ, подразделения армии России отразили более сотни контратак противника и уничтожили десятки единиц бронетехники, в том числе 16 танков, и порядка 180 орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ превысили 13 тысяч военнослужащих.

В частности, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе «Stryker» и три М113 производства США, 12 других боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны, отразив на 67 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе три боевые машины пехоты «Bradley» и два бронетранспортера М113 производства США, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар, а также отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Здесь противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

Самые большие потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», подразделения которой улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. При этом было отражено 18 контратак.

На этом направлении противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе бронетранспортер М113 производства США и «Rosomak» польского производства, четыре другие боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155-мм западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с боеприпасами.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.

Российские войска также нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три британские крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», а также другие снаряды и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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