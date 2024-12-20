ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным объектам Украины

В течение прошедшей недели с 14 по 20 декабря Вооруженными Силами России нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате этих атак разгромлены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три британские крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Сегодня министерство обороны РФ также сообщило об ударе возмездия за применение Киевом дальнобойных вооружений для обстрела Ростовской области.

Стоит отметить, что неделей ранее, с 7 по 13 декабря, ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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