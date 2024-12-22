Российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол и продвигаются к Купянску. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Под контроль российской армии перешёл ещё один населённый пункт в Харьковской области. Речь идёт о селе Лозовая. Наши войска продолжают расширять зону контроля вдоль реки Оскол и в направлении Купянска. Занимают новые рубежи для последующих наступательных действий», – отметил Ганчев в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области. При этом армия России нанесла поражение живой силе и технике противника вблизи Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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