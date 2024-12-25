Минобороны подтвердило массированный удар по энергообъектам Украины

Минобороны России сообщило о массированном комбинированном ударе по энергетическим объектам ВПК Украины. Российские военные применили дальнобойные ракеты и ударные беспилотники.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что цель удара достигнута – все объекты поражены.

Ранее сообщалось, что утром 25 декабря серия взрывов прозвучала в Харькове, Днепропетровске, Кременчуге, Кривом Роге, Винницкой, Ивано-Франковской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом российской армии оказалась энергетическая инфраструктура страны. «Укрэнерго» ввело ограничения в подаче электроэнергии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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