российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 декабря 2024, 14:31 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Южная группировка войск ВС РФ освободила поселок Гигант в ДНР

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль поселка Гигант в ДНР.

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики, – говорится в сообщении. – Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка Донецкой народной Республики».

Кроме того, ВС РФ в течение суток отбили 18 контратак штурмовых групп противника, нанесли поражение живой силе и технике врага, а также улучшили положение по переднему краю.

Потери противника составили более 1,5 тыс. военнослужащих, три броневика, 19 автомобилей, 19 артустановок различного калибра, семь станций радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВСУ потеряли более 230 боевиков и два танка за сутки в Курской области / В Курской области бойцы российской армии нанесли удар по силам 13 бригад ВСУ / Украинские военные получили десятки тысяч бракованных минометных снарядов / ЦРУ оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине / В Курской области бойцы ВС РФ отбили две контратаки и продолжили наступление / Жительница Херсонской области собирала данные о ВС РФ для украинской разведки / Карлсон расспросил Лаврова, в Париже свергли правительство, Сеул упал в политический кризис – большие итоги недели от РИА «Новый День» / ВС РФ отбили более 20 контратак противника и уничтожили 1600 боевиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,