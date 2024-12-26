Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль поселка Гигант в ДНР.

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики, – говорится в сообщении. – Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка Донецкой народной Республики».

Кроме того, ВС РФ в течение суток отбили 18 контратак штурмовых групп противника, нанесли поражение живой силе и технике врага, а также улучшили положение по переднему краю.

Потери противника составили более 1,5 тыс. военнослужащих, три броневика, 19 автомобилей, 19 артустановок различного калибра, семь станций радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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