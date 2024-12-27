Армия Россия за неделю нанесла 38 ударов по военным целям на Украине

Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«С 21 по 27 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

В результате ударов были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего. Кроме того, разбиты цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных БПЛА и учебные центры операторов дронов.

Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 25 декабря ВС России нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам ВПК Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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