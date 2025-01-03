За прошедшую неделю с 28 декабря по 3 января российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и улучшили положение на других направлениях специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери противника составили почти 12,5 тысячи военнослужащих. Уничтожены десятки единиц артиллерии и бронетехники, в том числе 17 танков, включая германские «Leopard».

В ведомстве уточнили, что в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка. При этом за неделю было отражено 85 контратак и нанесено поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.

На этом направлении потери противника составили свыше 2750 военнослужащих, семь танков, из них три «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая американскую «Bradley», 13 бронетранспортеров, в том числе четыре М113 производства США и 16 других боевых бронированных машин. Уничтожены 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», подразделения которой улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, отразив 35 контратак.

Противник за неделю на этом направлении потерял более 3175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров, в том числе семь М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины. Уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих.

Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров.

Армия России также нанесла массированный и 12 групповых ударов по военным объектам на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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