В белгородском селе после налета беспилотников пострадали два жителя

ВСУ ночью атаковали Шебекинский округ Белгородской области с помощью боевых дронов. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одни из дронов вбросил взрывное устройство на село Ржевка. Травмы получили двое мужчин. У одного из них осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго осколочное ранение головы, баротравма и контузия. «Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, взрывом выбило остекление и посекло фасады двух многоквартирных домов. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток», – отметил Гладков.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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