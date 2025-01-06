В белгородском селе после налета беспилотников пострадали два жителя

ВСУ ночью атаковали Шебекинский округ Белгородской области с помощью боевых дронов. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Одни из дронов вбросил взрывное устройство на село Ржевка. Травмы получили двое мужчин. У одного из них осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго осколочное ранение головы, баротравма и контузия. «Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, взрывом выбило остекление и посекло фасады двух многоквартирных домов. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток», – отметил Гладков.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами.
Белгород, Зоя Осколкова
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