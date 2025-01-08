Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем очередном видеобращении предпочел не упоминать о том, что украинские войска потеряли стратегически важный город Курахово в ДНР. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Как отмечает газета, Зеленский вновь заявил о важности для ВСУ операции в Курской области, поскольку это, полагает он, не дает возможности российским военным вести боевые действия на других направлениях. Однако о ситуации под Курахово он даже не упомянул, указывает издание.

После взятия под контроль Курахово ВС России «выдвинулись на открытые площадки для маневра», – говорится в материале. На данный момент остается неясным, где ВСУ выстроили следующую линию обороны, отмечает издание.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Курахово 6 января. Как отметили в ведомстве, контроль над этим важным логистическим узлом затруднит обеспечение ВСУ из тыла на донецком направлении, а также лишит киевский режим возможности вести обстрелы мирного населения Донецка.

Берлин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube