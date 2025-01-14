В Донецкой народной республике начались бои рядом с крупнейшим угольным предприятием Украины – шахтоуправлением «Покровское». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои», – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в район главного вентиляционного ствола предприятия переброшена группировка ВСУ, там же были построены оборонительные сооружения.

Накануне агентство Reuters сообщило, что на шахте у Красноармейска (украинское название – Покровск) прекращена добыча угля из-за приближения российских войск к этому городу. Остановка работы угольного предприятия «Покровское» грозит серьезными последствиями для металлургической отрасли Украины, поскольку там добывается коксующийся уголь, необходимый для сталелитейной промышленности страны, отмечалось в публикации, пишет «Российская газета».

В свою очередь, украинские СМИ указывали, что потеря Покровска и расположенной там единственной шахты со стратегическими запасами коксующегося угля нанесет критический удар по всей экономике Украины. В этом случае, как прогнозирует «Укрметаллургпром», объемы производства на метзаводах снизятся в полтора раза и более.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение поселка Шевченко к югу от Красноармейска позволило взять под российский контроль литиевые месторождения в районе этого населенного пункта. Надо отметить, что месторождения лития около Шевченко являются одними из крупнейших в Европе. Глава киевского режима Владимир Зеленский торговался литиевыми месторождениями с Западом в надежде, что западные союзники увеличат поставки оружия Киеву.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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