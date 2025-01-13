Российские войска наступают северо-западней Курахово

Российские военнослужащие начали оттеснять ВСУ с позиций северо-западней города Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в результате наступательных действий ВС РФ продвигаются вперед.

«От Шевченко продвинулись примерно на 2 км в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

Напомним, о взятии под контроль российской армией поселка Шевченко в ДНР Минобороны России сообщило 11 января. Об освобождении города Курахово Минобороны объявило 6 января. В ведомстве отметили, что контроль над этим важным логистическим узлом затруднит обеспечение ВСУ из тыла на донецком направлении, а также лишит киевский режим возможности вести обстрелы мирного населения Донецка. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «России 24», что освобождение Шевченко позволило взять под российский контроль литиевые месторождения в районе этого населенного пункта, а также открыло дополнительные возможности для продвижения ВС РФ к Красноармейску (украинское название – Покровск), важному логистическому узлу ВСУ, и другим населенным пунктам.

Рогов также сообщил, что российские войска выбили противника из села Нескучное, которое находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ. По его словам, в настоящее время ВС РФ завершают там зачистку.

Отметим, что указанные населенные пункты находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

Тем временем, российская армия на Красноармейском направлении на западе ДНР перерезала трассу, ведущую из Димитрова (украинское название – Мирноград) в Константиновку. Автодорога перерезана в районе населенного пункта Малиновка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в результате действий ВС России логистика украинских сил в этом районе серьезно нарушена. Отмечается, что в ближайшем будущем это негативно скажется на ситуации в Красноармейске, который российские военные пытаются взять в клещи.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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