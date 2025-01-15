ВСУ потеряли на Курском направлении более 52 тысяч боевиков

В Курской области ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. С момента вторжения киевский режим потерял на этом направлении более 52 тысяч боевиков и тысячи единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» отбили две контратаки штурмовых групп и нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета» – говорится в сообщении.

Кроме того, авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Викторовка, Замостье, Ивашковский, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Погребки, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52120 военнослужащих, 305 танков, 229 БМП, 170 БТР, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 366 артустановок, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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