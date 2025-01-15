Россия вернула из украинского плена 25 военнослужащих

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 25 на 25 при посредничестве ОАЭ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас все вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родными. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – добавили в Минобороны.

Напомним, 30 декабря из украинского плена вернулись 150 военнослужащих ВС РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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