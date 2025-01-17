Минобороны готовит удар возмездия за атаку ATACMS по Белгородской области

В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

По данным ведомства, все ракеты были сбиты, жертв и разрушений нет.

В министерстве в то же время заявили, что на атаку киевского режима последует ответный удар. «Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», – сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что средства ПВО днем 16 января сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Он указывал, что по всей территории региона была объявлена ракетная опасность. По его данным, после обстрела ВСУ пострадал один человек – ранения получил житель села Беловское Белгородского района. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья доставили в областную клиническую больницу.

Гладков также сообщил о повреждении частных домов, соцобъекта и автомобилей в селе Беловское и поселке Разумное Белгородского района.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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