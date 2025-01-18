Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль Времевку и Петропавловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В освобождении населенных пунктов Времевка и Петропавловка участвовали подразделения группировок войск «Восток» и «Центр». Кроме того, Южная, Северная и Западная группировки войск улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике врага в Херсонской области.

За сутки потери киевского режима составили 1530 боевиков и наемников, танк, семь боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и станция РЭБ «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 83 беспилотника самолетного типа.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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