Армия России освободила поселки Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка в Луганской народной республике и Шевченко в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. Надо отметить, что в ДНР несколько населенных пунктов с названием Шевченко. 11 января Минобороны отчиталось об освобождении поселка Шевченко, расположенного южнее Красноармейска (украинское название Покровск).

По информации ведомства, поселок Новоегоровка заняли бойцы группировки войск «Запад».

В течение прошедших суток российские войска продолжили вскрывать оборону противника на ключевых направлениях СВО и занимать более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери ВСУ в общей сложности составили до 1390 боевиков. Кроме того, противник лишился до 42 единиц военной техники, в том числе танка, 10 боевых бронемашин, среди которых боевая машина пехоты «Bradley» и три бронетранспортера М113 производства США, а также 9 орудий артиллерии. Также разбиты шесть складов боеприпасов ВСУ.

Вместе с тем российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами ПВО в зоне СВО сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, восемь реактивных снарядов HIMARS и 86 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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