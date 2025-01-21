Российские войска уничтожили танк Abrams и БМП Bradley в Курской области

ВС РФ продолжают наступление на Курском направлении. За последние сутки ВСУ потеряли более 270 боевиков, танк Abrams», БМП «Bradley» и еще несколько единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» отбили одну контратаку и в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Михайловка, Новая Сорочина, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк «Abrams» и боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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