ВС РФ отбили попытку сотни десантников ВСУ контратаковать в Курской области

Российские военные отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив большую часть задействованных в ней украинских десантников.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, украинское командование ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников и отправило в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский.
В итоге большая часть десанта была разбита российскими бойцами, остальные боевики сбежали, рассказал собеседник агентства.
Напомним, Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении от ВСУ села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.
Москва, Наталья Петрова
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