Российские военные отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив большую часть задействованных в ней украинских десантников.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, украинское командование ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников и отправило в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский.

В итоге большая часть десанта была разбита российскими бойцами, остальные боевики сбежали, рассказал собеседник агентства.

Напомним, Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении от ВСУ села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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