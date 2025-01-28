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Вторник, 28 января 2025, 13:04 мск

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ВС РФ отбили попытку сотни десантников ВСУ контратаковать в Курской области

Фото Минобороны РФ

Российские военные отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив большую часть задействованных в ней украинских десантников.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, украинское командование ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников и отправило в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский.

В итоге большая часть десанта была разбита российскими бойцами, остальные боевики сбежали, рассказал собеседник агентства.

Напомним, Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении от ВСУ села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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