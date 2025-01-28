Российские военные отбили пять контратак ВСУ в Курской области

В Курской области группировка войск «Север» за сутки отразила пять контратак ВСУ, сообщает Минобороны России.

Вместе с тем подразделения группировки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах 16 населенных пунктов.

Авиация и артиллерия атаковали живую силу и технику противника около 14 населенных пунктов курского приграничья, а также нанесли удары по формированиям ВСУ в Сумской области Украины.

За сутки противник потерял более 280 боевиков, танк, БМП, шесть боевых бронемашин и 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ночью отбили попытку контратаки сотни десантников ВСУ на российские позиции в районе хутора Никольский Суджанского района. Большая часть десанта была уничтожена, остальные боевики убежали с поля боя.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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