В МИД Франции уточнили, когда Киев получит истребители Mirage

Франция намерена поставить Украине истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года. Такое заявление сделал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

«Самолеты Mirage появятся в ближайшее время в украинском небе… В конце первого квартала», – отметил он в эфире радиостанции Sud Radio.

Ранее сообщалось, что Париж планирует передать Киеву шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что истребители Mirage 2000 могут быть использованы ВСУ уже в первой половине 2025 года.

Напомним, в начале июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов, а также планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце года.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.

Париж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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