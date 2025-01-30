Порядка 100 тысяч украинских военнослужащих, согласно официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве также сообщили, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери личного состава ВСУ составили около 50 тыс. человек и выше. При этом мобилизация на Украине, даже с учетом «активизации» ТЦК (аналог российского военкомата) не поспевает за ростом потерь в украинской армии. Как отметили в Минобороны, численность новобранцев в учебных центрах ВСУ в последние полгода едва дотягивает до 30 тыс. человек в месяц.

Подготовленные на Украине под нажимом стран Запада изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет – это «единственный способ для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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