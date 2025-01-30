Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери личного состава украинской армии за последние шесть месяцев составили около 50 тыс. человек и выше. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство привело статистику по раненым и погибшим со стороны ВСУ: январь 2025 года – 51 960 человек, декабрь 2024-го – 48 470 человек, ноябрь 2024 года – 60 805 человек.

Между тем, по данным Минобороны РФ, численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом «активизации» по всей Украине ТЦК (аналог российского военкомата – прим. ред.), уже почти полгода едва дотягивает до 30 тыс. человек в месяц. В ведомстве отметили, что новобранцев направляют на линию боевого соприкосновения без соответствующей подготовки, что «приводит к сокращению численности ВСУ».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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