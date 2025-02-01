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Суббота, 1 февраля 2025, 13:19 мск

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ВС РФ нанесли ночной групповой удар по газо-энергетической инфраструктуре на Украине

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщает Минобороны России.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что взрывы прогремели в нескольких городах – в частности, Харькове, Запорожье, Полтаве и Одессе.

Накануне министерство обороны РФ сообщало о семи групповых ударах высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам на Украине за неделю с 25 по 31 января.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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