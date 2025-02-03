Истребитель ВКС России сбил украинский Су-27

Российские военные сбили украинский истребитель в зоне спецоперации. Кроме того, за сутки боев ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, подразделения ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника, улучшая свое тактическое положение в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

За последние сутки потери киевского режима составили 1295 военнослужащих, 10 броневиков, 22 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146-ти районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы «Hammer», семь реактивных снарядов HIMARS и 199 беспилотников самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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