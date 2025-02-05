Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным о мире

Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным в том случае, если это будет «единственной конфигурацией». При этом на Украине все еще действует запрет на переговоры с российским лидером, а Москва считает Зеленского нелигитимным.

Британский журналист Пирс Морган взял интервью президента Украины, в котором Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, как он будет себя чувствовать, сидя напротив Путина во время потенциальных мирных переговоров совместно с США и ЕС.

При этом политик подчеркнул, что не собирается быть добрым по отношению к российскому президенту, так как считает его врагом, и уверен в том, что Путин такого же мнения о нем.

Стоит отметить, что осенью 2022 года на Украине был принят закон об отказе от переговоров с Путиным. Незадолго до этого ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России по итогам референдумов.

В свою очередь Москва считает Зеленского нелегитимным президентом после истечения полномочий в мае 2024 года. Владимир Путин ранее называл единственной законной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Верховную раду.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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