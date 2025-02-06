Минобороны: ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продвигаются в глубину обороны противника на всех направлениях фронта в зоне спецоперации. Тем временем, авиация и артиллерия бьют по военным аэродромам противника и местам хранения беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово в Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези в ДНР.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» ударили по формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и ударила по ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино в ДНР.

Восточная группировка войск продвинулась в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области», – отметили в оборонном ведомстве.

За сутки киевский режим потерял свыше 1090 военнослужащих, танк, 12 броневиков, 21 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, безэкипажный катер и шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», – добавили в министерстве.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы «Hammer», десять реактивных снарядов HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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