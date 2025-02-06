Украина получила первый французский истребитель Mirage

Первый французский истребитель Mirage 2000 доставлен на Украину, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Глава французского Минобороны напомнил, что 6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000.

«Первый из них прибыл на Украину сегодня. На его борту находятся украинские пилоты, прошедшие многомесячную подготовку во Франции», – написал Лекорню в соцсети Х (заблокирована в РФ).

В конце января глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен поставить Украине истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года.

Ранее сообщалось, что Париж планирует передать Киеву шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.

Париж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube