Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ. Все атаки противника отбиты. ВСУ потеряли более 200 боевиков, уничтожены восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 боевых бронемашин. Также разбиты три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Вместе с тем российские войска в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад украинской армии в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово курского приграничья. Кроме того, отражены две контратаки противника.

Авиация и артиллерия группировки «Север» ударили по живой силе и технике ВСУ в районе Суджи, Черкасской Конопельки и еще 14 населенных пунктов Курской области. Также атакованы позиции ВСУ в Сумской области Украины.

Общие суточные потери ВСУ на Курском направлении составили более 370 боевиков. Уничтожены 11 танков, семь БМП, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, отметили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ предприняли восемь волн атак в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок Суджанского района Курской области. Все атаки были отбиты, а украинские штурмовые подразделения разгромлены.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 боевых бронированных машин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок реактивных систем залпового огня и десятки единиц другой техники

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube