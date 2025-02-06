Все атаки отражены: армия России остановила контрнаступление ВСУ в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» сорвали попытки контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ по состоянию на 21:00 мск.

В ведомстве напомнили, что на этом направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак. В результате боев украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены, подчеркнули в Минобороны России.

Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в т.ч.: восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Подразделениями группировки войск «Север» проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника, уточнили в оборонном ведомстве.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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