ВС РФ освободили Березовку в ДНР и поразили места подготовки к запуску дронов ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские войска из села Березовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Село находится в Константиновском районе, рядом с населенным пунктом Водяное Второе, о взятии которого военное ведомство сообщало в четверг, 13 февраля.

Также бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и нацполиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка в ДНР. Потери противника составили до 490 боевиков, боевая бронемашина, пят автомобилей и шесть орудий артиллерии. Именно в зоне действия группировки «Центр» ВСУ несут самые значительные потери.

В течение прошедших суток российские войска продолжили продвижение вглубь обороны противника на основных направлениях спецоперации. ВСУ в общей сложности потеряли до 1130 боевиков, уничтожены танк, 13 боевых бронемашин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, 6 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, разбиты шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», – говорится в сообщении.

Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS и 130 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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