Система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в зоне спецоперации. Кроме того, за минувшие сутки ВСУ потеряли около тысячи военнослужащих, пять танков и десятки единиц другой боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. За сутки киевский режим потерял 975 боевиков и наемников, пять танков, 10 броневиков, 40 автомобилей, 20 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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