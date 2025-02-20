Россия уничтожила еще один истребитель ВСУ и площадки для запуска БПЛА

Российскими силами противоздушной обороны в зоне спецоперации сбит очередной украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, места подготовки и запуска беспилотников ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 163-х районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении. Накануне Минобороны также отчитывалось о сбитии системой ПВО истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне спецоперации.

В течение прошедших суток российские силы продолжили теснить ВСУ на ключевых направлениях спецоперации. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Формирования «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Группировка «Центр», воюющая против ВСУ в ДНР, улучшила положение по переднему краю. Именно в зоне ее действия противник несет самые значительные потери. Бойцы группировки нанесли удары по формирования 13 бригад ВСУ и нагвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка в ДНР. В результате противник потерял до 280 боевиков, пять танков, четыре боевые бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.

Всего за сутки ВСУ потеряли в общей сложности до 925 боевиков, шесть танков, девять боевых бронемашин, 31 автомобиль, 30 орудий артиллерии. Также разбиты четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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