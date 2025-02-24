В Россию из Украины вернут похищенных ВСУ жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о достигнутой договоренности о возвращении в Россию жителей Курской области, вывезенных в украинские Сумы. Похищенных украинскими боевиками россиян вернут домой через Белоруссию.
«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», – сказала омбудсмен на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, чьи слова приводит РИА «Новости».
Напомним, в ноябре в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинскими вооруженными формированиями после вторжения 6 августа. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей.
До этого Москалькова сообщала, что в Сумах находятся 40 гражданских лиц, вывезенных украинскими боевиками из Курской области
Москва, Наталья Петрова
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