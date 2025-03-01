Маск обратил внимание на агрессию и мат Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск в своей социальной сети обратил внимание на агрессию и нецензурную брань Владимира Зеленского в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом, отмечает РИА Новости.

Маск сделал репост скандальной встречи в Белом доме. Автор публикации высказался против идеи о том, что Трамп был эмоционален по отношению к Зеленскому без причины, и поминутно расписал агрессивные высказывания последнего. Среди выделенных фрагментов – матерное выражение Зеленского шёпотом на русском в ответ на реплику Вэнса. Как сообщает «Новый День», слова, произнесенные Зеленским, вполне можно и по губам прочитать и даже расслышать.

Напомним, что встреча Трампа и Зеленского проходила накануне. Вместо подписания ресурсной сделки вышел скандал и досрочное «бегство» Зеленского из Белого дома.

Владимир Зеленский, комментируя итоги произошедшего, извиняться отказался, сообщив СМИ, что не сделал ничего плохого.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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