Еще два поселка в ДНР перешли под контроль российской армии

Российские войска выбили ВСУ из села Скудное и поселка Бурлацкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Оба населенных пункта находятся неподалеку от границы ДНР и Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, бойцы группировки нанесли удары по формированиям четырех бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское Днепропетровской области. Потери противника составили до 160 боевиков, две боевые бронемашины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения ВС России продолжают оттеснять противника на основных направлениях спецоперации. За сутки ВСУ потеряли на всех фронтах в общей сложности до 1015 боевиков.

Вместе с тем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.

Российские силы ПВО в зоне спецоперации сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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