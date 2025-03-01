ВС РФ нанесли поражение ВСУ около 11 поселений Курской области

Группировка войск «Север» продолжает наступательные действия против формирований ВСУ в Курской области. В течение прошедших суток нанесено поражение подразделениям 12 бригад и двух полков противника в районах 11 населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ.

В то же время авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и техника ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, Первый Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный.

Также, по информации ведомства, атакованы позиции противника около семи населенных пунктов Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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