Российские военные «Искандером» ударили по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Имеются значительные потери в живой силе, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов», – отметили в военном ведомстве.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»