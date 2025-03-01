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Суббота, 1 марта 2025, 21:44 мск

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«Искандер» уничтожил на военном полигоне 120 всушников и 30 иностранных наемников

Российские военные «Искандером» ударили по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Имеются значительные потери в живой силе, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов», – отметили в военном ведомстве.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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