Российские войска в течение суток нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки Украины, которые обеспечивали работу ВПК страны. Кроме того, нанесено поражение цехам производства беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 147 районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что средствами ПВО сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Тем временем подразделения ВС РФ продолжают продвигаться на ключевых направлениях спецоперации. По информации Минобороны, группировки войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение и положение по переднему краю, а «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.

Самые большие потери противник несет в ДНР, в зоне действия группировки войск «Центр». Российские силы поразили формирования 17 бригад ВСУ и нацгвардии, в том числе бригады беспилотных систем, в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка. В результате ВСУ лишились до 475 боевиков, бронетранспортера М113 и боевой бронемашины HMMWV производства США, а также пяти автомобилей. Также уничтожены пять артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 производства США.

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации в общей сложности до 1365 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube