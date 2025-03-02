На Курском направлении ВСУ потеряли более 240 боевиков, еще 6 сдались в плен

Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области нанесла поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах 11 населенных пунктов, сообщает Минобороны РФ.

Кроме этого, были поражены живая сила и техника ВСУ около населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Зазулевка, Заолешенка, Викторовка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Локня, Николаевка, Старая Сорочина, Мартыновка, Черкасская Конопелька, Южный курского приграничья. Также под удар авиации и артиллерии попали силы противника в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», – говорится в сообщении. В плен сдались шесть украинских боевиков.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении с 6 августа ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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