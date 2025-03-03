Большинство полученных Киевом американских танков Abrams уничтожены – NYT

Большинство американских танков Abrams, которые были предоставлены Киеву, уничтожены. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, остальные бронемашины выведены с линии фронта.

«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, который Соединенные Штаты предоставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие из них были выведены из строя беспилотниками», – говорится в публикации.

Почти все остальные были выведены с линии фронта.

В публикации отмечается, что сейчас основные удары наносятся с помощью беспилотников, о наращивании производства которых сообщают обе стороны конфликта.

Вашингтон – Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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