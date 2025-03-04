Армия России с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за сутки на всех направлениях СВО противник потерял более 1400 военнослужащих и десятки единиц военной техники.

Самые большие потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Андреевка, Удачное, Елизаветовка, Красноармейск и Успеновка в Донецкой народной республике.

На этом направлении противник потерял до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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