Подразделения группировки войск «Север» в Курской области за сутки отразили пять контратак ВСУ и нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам противника в районах десяти населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Под удары российских сил попали формирования ВСУ около Гончаровки, Гуево, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Старой Сорочины, Суджи и Черкасского Поречного.

В то же время авиация и артиллерия атаковали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный курского приграничья, а также в Сумской области Украины.

ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 150 боевиков, один танк, две БМП, два бронетранспортера, восемь боевых бронемашин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. В плен сдались два украинских боевика.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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