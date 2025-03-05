Общие потери украинских вооруженных сил в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

За последние сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 215 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей. Кроме того, противник лишился двух орудий полевой артиллерии, двух минометов, станции радиоэлектронной разведки, инженерной машины разграждения и шести пунктов управления БПЛА.

Всего за время боевых действий в Курской области с 6 августа уничтожено более 65060 украинских боевиков.

Группировка войск «Север» продолжает наступление в курском приграничье. В течение прошедших суток российские бойцы нанесли поражение 14 бригадам и штормовым полкам ВСУ в районах 12 населенных пунктов и отразили три контратаки.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около 15 населенных пунктов Курской области, а также позиции противника в Сумской области Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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