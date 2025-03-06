Франция предложила Украине свою развединформацию взамен американской

Франция предложила Украине свою разведывательную информацию в обмен на американские разведданные, обмен которыми с Киевом приостановил президент США Дональд Трамп. Об этом сегодня заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Reuters.
Напомним, что Дональд Трамп остановил новую военную помощь Украине после скандала в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. В частности, речь шла о новых поставках вооружений, которые до утра вторника не дошли до Украины. СМИ говорили о приостановке обмена разведывательными данными. Но Пентагон эту информацию не подтвердил.
Париж, Елена Васильева
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