За прошедшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали более 170 украинских боевиков, несколько единиц бронетехники и артиллерии, а таже пункты управления беспилотниками. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Как следует из сводки ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах 12-ти населенных пунктов и отразили три контратаки противника. В то же время российская авиация и артиллерия ударили по силам ВСУ не только на российской территории, но и в украинский Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БпЛА», – уточнили в Минобороны РФ.
Курск, Светлана Антонова
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