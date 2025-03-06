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Четверг, 6 марта 2025, 14:09 мск

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ВС РФ за сутки ликвидировали более 170 украинских боевиков в Курской области

Архив. Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали более 170 украинских боевиков, несколько единиц бронетехники и артиллерии, а таже пункты управления беспилотниками. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Как следует из сводки ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах 12-ти населенных пунктов и отразили три контратаки противника. В то же время российская авиация и артиллерия ударили по силам ВСУ не только на российской территории, но и в украинский Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БпЛА», – уточнили в Минобороны РФ.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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