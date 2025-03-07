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Пятница, 7 марта 2025, 15:40 мск

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В Курской области ВС РФ ударили по силам 11 бригад и двух штурмовых полков ВСУ

В Курской области ВС РФ продолжают наступление. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли 160 боевиков, танк и другую боевую технику. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям 11 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Орловка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа.

Авиация и артиллерию бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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