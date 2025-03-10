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Понедельник, 10 марта 2025, 08:45 мск

Новости Конфликт на Украине

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Средства ПВО ночью перехватили девять дронов над пятью регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников, запущенных со стороны Украины. По данным властей атакованных регионов, пострадавших в результате налета нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три – над территорией Самарской области, по два БпЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», – сообщает Минобороны РФ.

Губернаторы подвергшихся атаке регионов сообщили, что данных о пострадавших в результате ночной атаки не поступало. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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